Шарль Леклер: «Невероятно обидно терять время на прямой. Неидеальный круг в квалификации, но я очень доволен»

Леклер подробнее высказался о потере времени на прямых в Сузуке.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер показал четвертое время в квалификации к Гран-при Японии, после чего подвел итоги сессии и порассуждал об особенностях регламента.

«Круг не был идеальным, но, если честно, я очень доволен. Я потерял много времени на прямой в сравнении с самим собой, и это очень разочаровывает. Хотя, запрыгивая в кокпит, ты понимаешь, что такое возможно, тебе все равно хочется стукнуть по рулю. Ведь пилот влияет на многое, но когда ты на 100 процентов нажал педаль газа на прямой, от тебя уже мало что зависит. Невероятно обидно терять время на прямой.

Не знаю, что случилось в третьем сегменте. К сожалению, я потерял много времени в поворотах с 14-го по 16-й. Но что есть, то есть. В остальном круг вышел хорошим.

В восьмом повороте был непростой момент, но в итоге связка восьмого и девятого поворотов получилась лучшей за все время. Вряд ли я смогу повторить – такой был риск. В итоге только благодаря этому риску мне удалось сохранить скорость. Хотя со стороны могло выглядеть не очень или казаться, что я допустил ошибку, на самом деле это очень помогло. Честно говоря, вряд ли я мог выжать что-то еще из этого круга.

Обиднее всего, когда теряется скорость на прямых из-за стиля пилотажа. Опять же, в последней сессии я пытался атаковать чуть сильнее. Везде сработало, но, к сожалению, я потерял три десятые или полторы десятых в сравнении с предыдущим кругом – как раз на прямых в заключительном секторе. Очень обидно, хотя мы знаем, что это особенность регламента», – заявил Шарль.

