Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» не бывает чудес. Для «Астон Мартин» будут трудными и следующие десять Гран-при»

Алонсо ждет тяжелую первую половину сезона-2026.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой занял предпоследнее место, опередив только своего напарника Ланса Стролла.

По словам Алонсо, он не рассчитывает на резкое улучшение ситуации и ждет трудную первую половину сезона.

«Сейчас нам так же трудно, как было в двух предыдущих гонках. Уик-энд в Японии получается трудным. Как будут трудными и десять следующих Гран-при. Я уже сейчас могу сказать вам, что [в ближайших гонках] никаких изменений мы не увидим.

Мы упорно работаем и стараемся улучшить ситуацию, но в «Формуле-1» не бывает чудес, чтобы вы могли все исправить за одну гонку. Мы будем стараться и дальше упорно работать, понимая, что первая половина сезона в любом случае будет трудной, ну а вторая половина, я надеюсь, пройдет лучше», – рассказал Алонсо.

