  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» не бывает чудес. Для «Астон Мартин» будут трудными и следующие десять Гран-при»
8

Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» не бывает чудес. Для «Астон Мартин» будут трудными и следующие десять Гран-при»

Алонсо ждет тяжелую первую половину сезона-2026.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой занял предпоследнее место, опередив только своего напарника Ланса Стролла.

По словам Алонсо, он не рассчитывает на резкое улучшение ситуации и ждет трудную первую половину сезона.

«Сейчас нам так же трудно, как было в двух предыдущих гонках. Уик-энд в Японии получается трудным. Как будут трудными и десять следующих Гран-при. Я уже сейчас могу сказать вам, что [в ближайших гонках] никаких изменений мы не увидим.

Мы упорно работаем и стараемся улучшить ситуацию, но в «Формуле-1» не бывает чудес, чтобы вы могли все исправить за одну гонку. Мы будем стараться и дальше упорно работать, понимая, что первая половина сезона в любом случае будет трудной, ну а вторая половина, я надеюсь, пройдет лучше», – рассказал Алонсо.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Marca
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
там у него 39:0 со Строллом. можно хоть там рекорды ставить потом в таком возрасте.
а теперь сравните это с Феттелем на своем пике в Астоне и кто-то вообще смел их сравнивать)))
Ответ Orbitalnaya stanciya
ну, Феттель в астоне уже был никаким и доезжал.. пика у него уже в феррари при Леклере не было :)
Тут важно другое.. понятно, что и Алонсо сейчас не на пике уже.. но даже сейчас это ему позволяет быть на контрасте лучше, чем Феттель
Ладно, дед-отец, расслабься и получай удовольствие от жизни - у тебя для этого отличный повод!
Это просто позор со стороны Хонда придти 2-й раз с еще более худшими результатами. И не понятно о чем думал Стролл старший, когда принимал такие решения. С дивана еще в прошлом году было это видно, правда даже по меркам Хонды, не настолько удручающе.
На данный момент команде будто бы просто не зачем выступать даже. Проще уйти на год.
Для фанатов Алонсо самое ужасное, что за ним следить даже никак. Он тупо ездит в тестовом режиме на скрученном двигле без борьбы даже за собственные времена.
Ответ Grigpar
на контрасте с Ауди особенно четко видно как жёстко они обделались. это ещё хуже чем было в 15м. сейчас у них был опыт на подобных моторах и именно они настаивали на таких гибридах.
Ответ Orbitalnaya stanciya
Нынешний регламент на моторы принимался без участия японцев. А конкуренты продавили запрет на все преимущества двс Хонды, так что по сути, начали с опозданием и с нуля.
"Обожаю слушать скулеж по Алонсо по утрам"
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
