Фернандо Алонсо: «В «Ф-1» не бывает чудес. Для «Астон Мартин» будут трудными и следующие десять Гран-при»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой занял предпоследнее место, опередив только своего напарника Ланса Стролла.
По словам Алонсо, он не рассчитывает на резкое улучшение ситуации и ждет трудную первую половину сезона.
«Сейчас нам так же трудно, как было в двух предыдущих гонках. Уик-энд в Японии получается трудным. Как будут трудными и десять следующих Гран-при. Я уже сейчас могу сказать вам, что [в ближайших гонках] никаких изменений мы не увидим.
Мы упорно работаем и стараемся улучшить ситуацию, но в «Формуле-1» не бывает чудес, чтобы вы могли все исправить за одну гонку. Мы будем стараться и дальше упорно работать, понимая, что первая половина сезона в любом случае будет трудной, ну а вторая половина, я надеюсь, пройдет лучше», – рассказал Алонсо.
а теперь сравните это с Феттелем на своем пике в Астоне и кто-то вообще смел их сравнивать)))
Тут важно другое.. понятно, что и Алонсо сейчас не на пике уже.. но даже сейчас это ему позволяет быть на контрасте лучше, чем Феттель
На данный момент команде будто бы просто не зачем выступать даже. Проще уйти на год.
Для фанатов Алонсо самое ужасное, что за ним следить даже никак. Он тупо ездит в тестовом режиме на скрученном двигле без борьбы даже за собственные времена.