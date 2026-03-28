Льюис Хэмилтон: «Потерял 0,25 секунды просто из-за нехватки скорости на прямых»

Хэмилтон выделил главную область отставания от «Мерседеса».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой занял 6-е место.

По словам Льюиса, он мог оказаться на пару позиций выше, но «Феррари» подвела не лучшая работа двигателя и нехватка скорости на прямых в сравнении с прямыми конкурентами.

«Чувствовал себя в целом неплохо, просто я оказался не слишком быстрым – в смысле, по сравнению с «Мерседесом» и в некоторой степени с «Маклареном».

На первом быстром круге я шел очень хорошо, но затем потерял 0,25 секунды просто из-за нехватки скорости на прямых. То есть, у машины произошел небольшой срыв, после чего параметры распределения энергии в двигателе изменились, и на этом все было кончено.

При этом в тот момент я шел с опережением графика конкурентов, то есть если бы не данная проблема, то я бы, вероятно, оказался четвертым. Но в остальном все дело в параметрах распределения энергии.

Не знаю, сможем ли мы превратить 6-е место на старте в подиум, но наш гоночный темп был весьма неплох. При этом в «Макларене», судя по всему, сделали шаг вперед, что вполне естественно – ведь они используют двигатель «Мерседеса», который в данный момент заметно лучше нашего.

«Феррари» же ждет много работы. Отставание в 0,7 секунды – это очень много, ведь даже крупное обновление болида может позволить вам отыграть в лучшем случае около 0,4 секунды. Так что нам всем предстоит хорошо потрудиться, если мы хотим отыграть это отставание», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Японии
Льюис уже собрался на 4е место если бы не потеря на прямой, а Шарль говорит, что потерял так же, так что не получилось пуху накинуть))
Старый добрый Льюис, значит будет борьба) интересно какая))
