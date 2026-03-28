  • Фредерик Вассер: «В Майами начнется новый чемпионат, «Феррари» не должна бояться нынешней ситуации»
Фредерик Вассер: «В Майами начнется новый чемпионат, «Феррари» не должна бояться нынешней ситуации»

Вассер высказался о развитии болидов после квалификации в Сузуке.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, а также поделился мыслями о сезоне в целом.

Шарль Леклер показал четвертое время, Льюис Хэмилтон стал шестым.

«Нужно понять, почему не удалось прибавить в третьем сегменте в сравнении со вторым. Контролировать энергию непросто, это контринтуитивно для пилотов, но нам необходимо разобраться, где можно прибавить.

Как бы то ни было, вся борьба впереди. У нашей команды хороший темп, и на первых двух этапах удавалось здорово стартовать.

В Майами начнется новый чемпионат. Мы по-прежнему должны быть сосредоточены на себе и стараться набрать как можно больше очков. Сезон очень длинный, машины будут развиваться стремительно, поэтому мы не должны бояться нынешней ситуации», – произнес Вассер в эфире итальянского Sky.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Рекомендуем
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Потерял 0,25 секунды просто из-за нехватки скорости на прямых»
2 минуты назад
Тото Вольфф: «Расселлу было очень тяжело из-за настроек»
16 минут назад
Ландо Норрис: «В целом доволен 5-й позицией»
19 минут назад
Оскар Пиастри: «Приятно пробиться в топ-3. Но у «Макларена» нет темпа, чтобы бросить вызов «Мерседесу»
34 минуты назад
Шарль Леклер назвал квалификацию «###### шуткой»: «Еду быстрее в поворотах, нажимаю на газ раньше и, #####, теряю все на прямой»
34 минуты назад
Макс Ферстаппен: «В квалификации машина была неуправляемой»
45 минут назад
Джордж Расселл: «Снова повезло стать вторым. В последних двух квалификациях все идет не так»
46 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Очень доволен квалификацией, мне удавалось прибавлять с каждым кругом»
55 минут назад
Антонелли опередил Расселла на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд
55 минут назад
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем