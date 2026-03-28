Фредерик Вассер: «В Майами начнется новый чемпионат, «Феррари» не должна бояться нынешней ситуации»

Вассер высказался о развитии болидов после квалификации в Сузуке.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, а также поделился мыслями о сезоне в целом.

Шарль Леклер показал четвертое время, Льюис Хэмилтон стал шестым.

«Нужно понять, почему не удалось прибавить в третьем сегменте в сравнении со вторым. Контролировать энергию непросто, это контринтуитивно для пилотов, но нам необходимо разобраться, где можно прибавить.

Как бы то ни было, вся борьба впереди. У нашей команды хороший темп, и на первых двух этапах удавалось здорово стартовать.

В Майами начнется новый чемпионат. Мы по-прежнему должны быть сосредоточены на себе и стараться набрать как можно больше очков. Сезон очень длинный, машины будут развиваться стремительно, поэтому мы не должны бояться нынешней ситуации», – произнес Вассер в эфире итальянского Sky.

