Тото Вольфф: «Расселлу было очень тяжело из-за настроек»

Вольфф списал на настройки отставание Расселла от Антонелли.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф отметил настрой Андреа Кими Антонелли, который завоевал поул к Гран-при Японии.

«Когда слышишь его радиопереговоры и общение с боксами, понимаешь, что он очень спокоен. Он не оказывает на себя лишнее давление. Нужно проехать один очень хороший круг.

Боно (гоночный инженер Питер Боннингтон – Спортс’’) сказал ему: «Надо проехать базовый круг». На последнем круге он атаковал чуть сильнее, и получилось не так хорошо. Но приятно видеть такой результат», – сообщил босс.

Тото также прокомментировал отставание Джорджа Расселла в 0,298 секунды:

«Мы поменяли настройки на другой стороне боксов. Мы ожидали, что влияние будет меньше, но болид садился на нос, избыточная поворачиваемость стала слишком сильной, и ему было очень тяжело.

Помогут ли такие настройки в гонке? Скорее наоборот. Теперь он обязан их оставить, и это точно минус. Но такое случается».

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Антонелли опередил Расселла на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
о! значит пучеглаз скорее всего и гонку сольёт, и лидерство в чемпе тоже))
