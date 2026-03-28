Ландо Норрис: «В целом доволен 5-й позицией»

Норрис оценил свое выступление в квалификации.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, рассказав о том, что в целом остался доволен достигнутым результатом.

«Да, эти проблемы [с надежностью болида] повлияли на наши возможности протестировать различные вещи, комфортно приспособиться к машине, а также потренироваться на длинной дистанции перед гонкой.

Я в этот уик-энд вообще не работал на машине с полными баками, так что да, это трудно, по ходу уик-энда нужно было стараться наверстать упущенное.

Хотя я не пытаюсь сказать, что причина сегодняшнего отставания заключается именно в этом. Потому что мне явно не удалось показать свой максимум и выжать все из болида. На последнем быстром круге я допустил пару ошибок, хотя в последней попытке почти все гонщики, за очень редким исключением, проехали свои круги медленнее, чем до этого.

В целом я доволен 5-й позицией. При этом я был очень близок к тому, чтобы опередить Шарля Леклера. И от этого поражение воспринимается болезненней. Но в остальном все хорошо. Могли ли мы выступить лучше? Да. Но и хуже тоже», – рассказал Норрис.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
