  Оскар Пиастри: «Приятно пробиться в топ-3. Но у «Макларена» нет темпа, чтобы бросить вызов «Мерседесу»
Оскар Пиастри: «Приятно пробиться в топ-3. Но у «Макларена» нет темпа, чтобы бросить вызов «Мерседесу»

Пиастри не надеется на борьбу с «Мерседесом» в Японии.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, отметив, что он остался доволен попадание в топ-3.

При этом Пиастри признал, что в гонке ему вряд ли хватит темпа, чтобы навязать борьбу пилотам «Мерседеса».

«В квалификациях мы в этом году выступаем нормально. Приятно пробиться в топ-3 на стартовой решетке. В этот уик-энд мы в целом смотримся хорошо, мы выполнили свою работу.

При этом ясно, что у нас нет такого темпа, чтобы команда могла бросить вызов «Мерседесу». Тем не менее, мы постепенно сокращаем отставание», – рассказал Пиастри.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Хорошего старта и финишировать на подиуме желаю!
Начинают разбираться в настройках двигателя.
