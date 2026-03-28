Шарль Леклер назвал квалификацию «###### шуткой»: «Еду быстрее в поворотах, нажимаю на газ раньше и, #####, теряю все на прямой»
Леклер выругался по радио после квалификации в Сузуке.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал четвертое время в квалификации к Гран-при Японии и эмоционально высказался по радио.
«Я не понимаю квалификацию. Это какая-то ###### шутка. Я еду быстрее в поворотах, нажимаю на газ раньше и, #####, теряю все на прямой», – произнес монегаск.
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
и если раньше я говорил, что супертопы должны уметь приспособиться ко всему, то уже не уверен, что к такому им нужно приспособиться. скорее надо стать худшей версией себя. это действительно очень странно.
Сегодня же - и Оскар был впереди Шарля.