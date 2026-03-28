  • Шарль Леклер назвал квалификацию «###### шуткой»: «Еду быстрее в поворотах, нажимаю на газ раньше и, #####, теряю все на прямой»
Леклер выругался по радио после квалификации в Сузуке.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал четвертое время в квалификации к Гран-при Японии и эмоционально высказался по радио.

«Я не понимаю квалификацию. Это какая-то ###### шутка. Я еду быстрее в поворотах, нажимаю на газ раньше и, #####, теряю все на прямой», – произнес монегаск.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Это называется регламент г..на
регламент подходит тем кто сильно тормозит и хорошо заряжает батарею и это скрывает их слабость в атаке поворотов. по сути ключевое преимущество одного гонщика над другим в виде атаки в повороте убито. я даже не думал, что такой регламент вообще можно придумать.
и если раньше я говорил, что супертопы должны уметь приспособиться ко всему, то уже не уверен, что к такому им нужно приспособиться. скорее надо стать худшей версией себя. это действительно очень странно.
Тут как-то не очень заметно прошла новость от дяди Ральфа, а он прямо говорит, что прохождение поворотов очень замедлилось по меркам F1, и это съедает скилл у таких пилотов, как, например, Ферстаппен. Леклера я бы тоже зачислил в этот список пострадавших.
впечатление от машин в квале такое себе. не чувствуется, что гонщики атакуют на максимуме, хотя трасса в сузуке способствует эффектной езде
Ну тебя, Шарль, хотя бы помидорами не закидают за такие речи - ты же не Тапок )
Посмотрел пару онбордов и подумал что это скорее формула 2 на стероидах, нежели Ф1. Скорости на прямых нет, повороты проезжают как будто накатом ( хотя газ полный), при этом болиды ещё и имеют нестабильное поведение на торможении и рулении, а на таких скоростях это выглядит странно.
Не рассказывай об этом тут некоторым - съедят с потрохами, отстаивая величие искусственных гонок на электричках
Шарль ты ничего не понимаешь, просто у Кими и Джорджа есть скилл и они преодолевают, а ты нет. Соберись, все в твоих руках, нужно преодолеть
У Кими и Джорджа есть машина, способная побеждать, а у Шарля нет.
Сегодня же - и Оскар был впереди Шарля.
Регламент очень сырой и по сути года 2026 и 2027 буду коррекционными. Регламент надо доделывать и подстраивать, постоянно менять и улучшать. Сейчас это просто выгребная яма.
Да сама суть регламента противоречит гонкам, сейчас по факту тот кто хуже тормозит, то бишь сильнее жмет на тормоз теряя скорость в поворотах выиграет потом на прямой целую вечность, хотя гонщики тренируются всю жизнь проходит повороты на грани для лучшего выхода, а сейчас тупо жми на тормоз по сильнее и заряжай батарею
Да, и правда самую суть нарушают этими технологиями, т е так получается в данный момент(
Единственный плюс нового регламента- уменьшение размера растолстевших за последние 15 лет машин
Получается что чисто логически возможно выгоднее вообще не атаковать, а найти некоторое положение педали газа когда если ехать не на полную то на целом круге приедешь быстрее. Грубо говоря тише едешь дальше будешь. Чтобы батарея всегда была на сколько то заложена. Это конечно не гонки, но нужно в голове у себя избавиться от этого понятия - гонки и ехать так чтобы не разряжать батарею. Вот тот кто раньше поймет что это не гонки и сможет перещелкнуть это в голове тот и будет иметь преимущество
Регламент под девизом «вы когда-нибудь мечтали стать худшей версией себя»
