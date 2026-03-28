Шарль Леклер назвал квалификацию «###### шуткой»: «Еду быстрее в поворотах, нажимаю на газ раньше и, #####, теряю все на прямой»

Леклер выругался по радио после квалификации в Сузуке.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер показал четвертое время в квалификации к Гран-при Японии и эмоционально высказался по радио.

«Я не понимаю квалификацию. Это какая-то ###### шутка. Я еду быстрее в поворотах, нажимаю на газ раньше и, #####, теряю все на прямой», – произнес монегаск.

