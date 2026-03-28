Макс Ферстаппен: «В квалификации машина была неуправляемой»

Ферстаппен рассказал о трудностях с машиной в квалификации.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, рассказав о проблемах с болидом, из-за которых не сумел пробиться в третий сегмент сессии.

«Машина никогда нормально не поворачивает, оказываясь в середине поворота. Но в то же время в этот уик-энд у нас возникла еще и проблема с сильной избыточной поворачиваемостью на входе в повороты. Поведение машины непредсказуемо, ей очень трудно управлять.

Мы думали, что в третьей практике нам отчасти удалось исправить ситуацию, хотя недостаточная поворачиваемость все равно оставалась. Но в квалификации машина была просто неуправляемой, нам нужно этим заняться.

Также в этот уик-энд я использую немного другую аэродинамическую конфигурацию болида. Но машина, судя по всему, в такой конфигурации не работает. У нас есть проблемы, при объяснении которых я не могу вдаваться в детали [публично их обсуждая], но нам о них известно. Когда-то они более заметны, когда-то менее. Но сегодня дошло до того, что машина стала неуправляемой», – рассказал Ферстаппен.

