  • Джордж Расселл: «Снова повезло стать вторым. В последних двух квалификациях все идет не так»
Джордж Расселл: «Снова повезло стать вторым. В последних двух квалификациях все идет не так»

Расселл сообщил, что ему повезло стать вторым в квалификации.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал поражение от напарника Андреа Кими Антонелли и второе место в квалификации к Гран-при Японии.

«Он снова выступил отлично.

Для нашей команды это была странная сессия. Мы оба были очень быстры весь уик-энд. После третьей практики мы внесли некоторые изменения и в начале квалификации вообще не были в игре.

Надо разобраться. Снова очень повезло стать вторым. На последних двух этапах все идет не так в квалификациях. Но завтра гонка, все еще впереди», – заявил британец.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Антонелли опередил Расселла на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Можешь сушить вёсла, чемпион уже назначен и это не ты.
