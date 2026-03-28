Джордж Расселл: «Снова повезло стать вторым. В последних двух квалификациях все идет не так»

Гонщик «Мерседеса » Джордж Расселл прокомментировал поражение от напарника Андреа Кими Антонелли и второе место в квалификации к Гран-при Японии.

«Он снова выступил отлично.

Для нашей команды это была странная сессия. Мы оба были очень быстры весь уик-энд. После третьей практики мы внесли некоторые изменения и в начале квалификации вообще не были в игре.

Надо разобраться. Снова очень повезло стать вторым. На последних двух этапах все идет не так в квалификациях. Но завтра гонка, все еще впереди», – заявил британец.

Антонелли опередил Расселла на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд