Джордж Расселл: «Снова повезло стать вторым. В последних двух квалификациях все идет не так»
Расселл сообщил, что ему повезло стать вторым в квалификации.
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал поражение от напарника Андреа Кими Антонелли и второе место в квалификации к Гран-при Японии.
«Он снова выступил отлично.
Для нашей команды это была странная сессия. Мы оба были очень быстры весь уик-энд. После третьей практики мы внесли некоторые изменения и в начале квалификации вообще не были в игре.
Надо разобраться. Снова очень повезло стать вторым. На последних двух этапах все идет не так в квалификациях. Но завтра гонка, все еще впереди», – заявил британец.
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Антонелли опередил Расселла на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Можешь сушить вёсла, чемпион уже назначен и это не ты.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем