Андреа Кими Антонелли: «Очень доволен квалификацией, мне удавалось прибавлять с каждым кругом»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой ему удалось выиграть поул.
«Я очень доволен квалификацией. Хорошая, чистая сессия. Я отлично чувствовал себя за рулем болида, мне удавалось прибавлять и прибавлять с каждым кругом.
Досадно, что последний круг вышел неудачным, потому что в 11-м повороте возникла блокировка колес. Но в целом все прошло хорошо. Я очень доволен квалификацией», – рассказал Антонелли.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
