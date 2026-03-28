Андреа Кими Антонелли: «Очень доволен квалификацией, мне удавалось прибавлять с каждым кругом»

Антонелли рад поулу в Японии.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, в которой ему удалось выиграть поул.

«Я очень доволен квалификацией. Хорошая, чистая сессия. Я отлично чувствовал себя за рулем болида, мне удавалось прибавлять и прибавлять с каждым кругом.

Досадно, что последний круг вышел неудачным, потому что в 11-м повороте возникла блокировка колес. Но в целом все прошло хорошо. Я очень доволен квалификацией», – рассказал Антонелли.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
