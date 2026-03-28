Антонелли опередил Расселла на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли стал сильнейшим по итогам квалификации к Гран-при Японии.

Отрыв итальянца от напарника Джорджа Расселла составил 0,298 секунды.

Антонелли завоевал поул во второй раз подряд и во второй раз в карьере. Ранее Кими выиграл квалификацию и гонку в Китае .

В воскресенье у Антонелли есть шанс впервые стать лидером чемпионата – отставание от Расселла составляет четыре очка.

Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й