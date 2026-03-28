Антонелли опередил Расселла на 0,3 секунды и выиграл 2-й поул подряд
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал сильнейшим по итогам квалификации к Гран-при Японии.
Отрыв итальянца от напарника Джорджа Расселла составил 0,298 секунды.
Антонелли завоевал поул во второй раз подряд и во второй раз в карьере. Ранее Кими выиграл квалификацию и гонку в Китае.
В воскресенье у Антонелли есть шанс впервые стать лидером чемпионата – отставание от Расселла составляет четыре очка.
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Расселл – 2-й, Пиастри – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
11 комментариев
Интересно когда джорджика начнет бомбить от того что его 18 летний пацан начал объезжать
Думаю уже скоро)
Снова скажет, что машина была сломана))
Почему то вспомнился анекдот про то как туристы в горах убегали от медведя. Один другому говорит, мне не нужно убегать от медведя, это невозможно, мне достаточно убежать от тебя
но тут он именно по факту жору победил, это неожиданно)
На третьем секторе Джордж много проиграл непонятно почему?!
Ошибку допустил
В последнем сегменте? А там у всех что-то странное происходило, может условия как-то на трассе поменялись?
Кими молодец, хотя жаль, что Шарль не собрал последний! Гонка может быть интересной, особенно если Макларен прибавит не только в квалах. Отдельно радует, что время поула лучше, чем в 22 и 23 годах
Джорж явно нервничает и возможно будет хаос на старте среди первой 6ки с учетом что пилоты фур лучше стартуют:)
