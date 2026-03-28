Ферстаппен стал 11-м в квалификации, уступив Аджару и Линдбладу, и назвал болид «Ред Булл» «неуправляемым»

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен неудачно провел квалификацию к Гран-при Японии .

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» показал 11-е время и не пробился в третий сегмент. Напарник Макса Изак Аджар и новичок «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад попали в топ-10 и продолжат борьбу за поул.

«Думаю, что-то не так с болидом, дружище, он внезапно стал совершенно неуправляемым в квалификации», – заявил нидерландец по радио.

Ферстаппен проиграл новому напарнику в двух квалификациях из трех. В Австралии Макс попал в аварию и не проехал быстрый круг, а Аджар показал третье время.

