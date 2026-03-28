  Ферстаппен стал 11-м в квалификации, уступив Аджару и Линдбладу, и назвал болид «Ред Булл» «неуправляемым»
Ферстаппен стал 11-м в квалификации, уступив Аджару и Линдбладу, и назвал болид «Ред Булл» «неуправляемым»

Ферстаппен проиграл напарнику и пилоту «Рейсинг Буллз» в квалификации в Японии.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен неудачно провел квалификацию к Гран-при Японии.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» показал 11-е время и не пробился в третий сегмент. Напарник Макса Изак Аджар и новичок «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад попали в топ-10 и продолжат борьбу за поул.

«Думаю, что-то не так с болидом, дружище, он внезапно стал совершенно неуправляемым в квалификации», – заявил нидерландец по радио.

Ферстаппен проиграл новому напарнику в двух квалификациях из трех. В Австралии Макс попал в аварию и не проехал быстрый круг, а Аджар показал третье время.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Сколько было бы хейта если это был например хэмилтон, типа самовозный чемпион и тд
Ответ 9m78ng6sqy
Дык в прошлом сезоне так и было, над Люсей знатно поглумились.
Ответ anveder
Не только в прошлом, все года прошлого регламента
Ну вот а как же скил ?
А куда талант исчез? вроде прошлые 4 титула на машине и хуже взял
Хорошому танцору опять что то мешает
как когда-то умерла легенда о Феттеле, так сейчас умирает легенда о Ферстаппене.
Да машина отсталая секунду проигрывает, это скилом не отыграть ни хаджару ни тапку
Макс нужен, чтобы делать разницу - тапкофаны.) Сделал.))
Автоспорт в целом(и Ф1 в частности) - это спорт, в первую очередь, техники..... Посади любого Чемпиона Мира в 3-4 по скорости команду и он бы не выиграл бы ни один Чемпионат.... Слишком много зависит от скорости болида и факторов, которые невозможно компенсировать пилотажем(как компенсировать скорость на прямых или недостаточную прижимную силу в поворотах)
