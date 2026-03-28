Лоран Мекьес: «Ред Булл» сильно отстает от лидеров, впереди много работы»

Мекьес признал трудности «Ред Булл» в Сузуке.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес прокомментировал проблемы, с которыми команда столкнулась на Гран-при Японии.

«Впереди много работы. Как всегда, нет какой-то одной причины, но невозможно отрицать, что мы довольно сильно отстаем от лидеров.

Пожалуй, мы осложнили себе жизнь в этот уик-энд дополнительными проблемами, когда пытались извлечь потенциал болида, но, считаю, неправильно использовать это как оправдание. Во многих аспектах наша эффективность не на уровне лидеров, и предстоит поработать, чтобы извлечь больше.

Надо использовать каждую сессию, чтобы понять, что нас ограничивает и как с этим справиться по мере развития болида. Мы отстаем по многим показателям. Это не стало неожиданностью, но мы не рады находиться в таком положении. Хотелось бы бороться среди лидеров.

Нужно помнить, что в прошлом году мы долго развивали машину, а этот болид новый совсем новый. Безусловно, дело не только в том, что не хватает эффективности – нам также не удается реализовать весь потенциал», – отметил босс перед квалификацией.

