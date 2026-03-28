Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон и Ферстаппен стараются создать нужный им фон вокруг регламента»

Штайнер объяснил разницу в поведении Хэмилтона и Ферстаппена.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер отреагировал на разные оценки нового регламента от пилота «Феррари » Льюиса Хэмилтона и лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена .

«Уверен, они оба стараются создать нужный им фон. Конечно, к гонщикам прислушиваются, но, в конце концов, регламент определяют ФИА и команды, а не пилоты.

В этом году Хэмилтон оказался в куда более выгодном положении, у него быстрый болид, поэтому он доволен. Если Ферстаппен снова окажется впереди, он, наверное, начнет оценивать регламент иначе», – отметил эксперт.

Льюис Хэмилтон о новых правилах «Ф-1»: «Именно такими должны быть гонки»

Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»