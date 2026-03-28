Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон и Ферстаппен стараются создать нужный им фон вокруг регламента»
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер отреагировал на разные оценки нового регламента от пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Уверен, они оба стараются создать нужный им фон. Конечно, к гонщикам прислушиваются, но, в конце концов, регламент определяют ФИА и команды, а не пилоты.
В этом году Хэмилтон оказался в куда более выгодном положении, у него быстрый болид, поэтому он доволен. Если Ферстаппен снова окажется впереди, он, наверное, начнет оценивать регламент иначе», – отметил эксперт.
Для зрителей.
За ними и окончательный ответ.
Если аудитория начнет убывать - будут изменения.