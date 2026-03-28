  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон и Ферстаппен стараются создать нужный им фон вокруг регламента»
1

Гюнтер Штайнер: «Хэмилтон и Ферстаппен стараются создать нужный им фон вокруг регламента»

Штайнер объяснил разницу в поведении Хэмилтона и Ферстаппена.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер отреагировал на разные оценки нового регламента от пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Уверен, они оба стараются создать нужный им фон. Конечно, к гонщикам прислушиваются, но, в конце концов, регламент определяют ФИА и команды, а не пилоты.

В этом году Хэмилтон оказался в куда более выгодном положении, у него быстрый болид, поэтому он доволен. Если Ферстаппен снова окажется впереди, он, наверное, начнет оценивать регламент иначе», – отметил эксперт.

Льюис Хэмилтон о новых правилах «Ф-1»: «Именно такими должны быть гонки»

Макс Ферстаппен о новой «Ф-1»: «Если кому-то нравится – вы не понимаете, что такое настоящие гонки. И я бы говорил это, даже побеждая»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
регламент
logoФеррари
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Тек 3
logoГюнтер Штайнер
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoФИА
logoчемпионат мира MotoGP
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто бы что ни говорил, Ф1 - зрелище.
Для зрителей.
За ними и окончательный ответ.
Если аудитория начнет убывать - будут изменения.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Японии-2026. Квалификация стартовала
4 минуты назадLive
Лоран Мекьес: «Ред Булл» сильно отстает от лидеров, впереди много работы»
9 минут назад
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 05:00
Йос Ферстаппен: «Надо принять прямолинейность Макса. Или «Ф-1» нужны только поддакивающие пилоты?»
сегодня, 04:48
Норрис использовал все разрешенные на сезон батареи и получит штраф при следующей замене
сегодня, 04:27
Йос Ферстаппен: «Боюсь, Макс потеряет мотивацию к гонкам «Ф-1»
сегодня, 04:08
Гран-при Японии-2026. 3-я практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й
сегодня, 03:32
Совпадет ли ваша любимая команда «Ф-1» с той, куда вас готовы пригласить? Узнайте в нашем тесте
вчера, 20:50Тесты и игры
Оливер Бермэн: «В Китае Антонелли дал отпор Расселлу. Это будет очень интересный сезон»
вчера, 13:59
Арвид Линдблад: «Постараемся пробиться в третий сегмент квалификации»
вчера, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем