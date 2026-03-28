Йос Ферстаппен: «Надо принять прямолинейность Макса. Или «Ф-1» нужны только поддакивающие пилоты?»

Йос Ферстаппен призвал «Ф-1» ценить прямоту Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен прокомментировал жалобы своего сына, лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена , на новый регламент.

«Гонщик должен вознаграждаться за смелость и мастерство. Но если пытаешься проехать поворот как можно быстрее, то оказываешься медленнее в целом на круге. Это убивает все ощущение от гонки.

Складывается впечатление, что некоторые говорят что-то, просто чтобы остаться в центре внимания. Ощущения Макса в машине никак не связаны с результатами.

Надо принять прямолинейность Макса. Или «Ф-1» нужны только поддакивающие пилоты? Или гонщики, которые говорят, что все прекрасно, хотя сами ни секунды в это не верят?» – сказал Йос в интервью De Telegraaf.

