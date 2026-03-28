  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Норрис использовал все разрешенные на сезон батареи и получит штраф при следующей замене
1

Норрис использовал все разрешенные на сезон батареи и получит штраф при следующей замене

Норрис на грани моторного штрафа уже на третьем этапе сезона.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис получит моторный штраф при следующей замене элементов силовой установки.

Чемпион «Формулы-1» уже использовал все три разрешенные на сезон батареи и электронные блоки управления.

Первое нарушение лимита по данным компонентам приведет к штрафу в виде потери десяти позиций на стартовой решетке.

В Китае поломка батареи не позволила британцу стартовать в гонке. В Японии Норрис пропустил значительную часть второй и третьей практик: в пятницу Ландо столкнулся с утечкой в гидравлической системе, в субботу возникли проблемы с силовой установкой, которые привели к очередной замене элементов.

Ландо Норрис: «В данный момент я на 2-3 шага отстаю в работе с настройками болида. Уик-энд складывается ужасно»

Гран-при Японии-2026. 3-я практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Леклер – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМакларен
Гран-при Японии
logoФормула-1
Гран-при Китая
logoЛандо Норрис
регламент
logoФИА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
