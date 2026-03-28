Норрис использовал все разрешенные на сезон батареи и получит штраф при следующей замене

Норрис на грани моторного штрафа уже на третьем этапе сезона.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис получит моторный штраф при следующей замене элементов силовой установки.

Чемпион «Формулы-1» уже использовал все три разрешенные на сезон батареи и электронные блоки управления.

Первое нарушение лимита по данным компонентам приведет к штрафу в виде потери десяти позиций на стартовой решетке.

В Китае поломка батареи не позволила британцу стартовать в гонке. В Японии Норрис пропустил значительную часть второй и третьей практик: в пятницу Ландо столкнулся с утечкой в гидравлической системе, в субботу возникли проблемы с силовой установкой, которые привели к очередной замене элементов.

