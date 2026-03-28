6

Йос Ферстаппен: «Боюсь, Макс потеряет мотивацию к гонкам «Ф-1»

Ферстаппен-старший пессимистично оценил перспективы Макса в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что его сын Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», может потерять мотивацию выступать в чемпионате.

«Говорят, это вопрос привычки, однако я уверен, что Макс не будет получать никакого удовольствия. Конечно, он всегда старается выжать максимум, это другой вопрос. Вместе с «Ред Булл» он делает все возможное, чтобы стать конкурентоспособнее.

Но гонки в этих болидах не бросают ему вызов. Честно говоря, боюсь, Макс потеряет мотивацию. Раньше гонки в болиде «Формулы-1» были для него самым прекрасным занятием. Но сейчас я настроен довольно-таки пессимистично. Хотел бы сказать, что это не так, но, глядя на его будущее, я действительно вижу потенциальную проблему.

Конечно, я пристально слежу за Максом, мы постоянно на связи. Но, когда смотришь эти сессии и слышишь, как пилоты отпускают ногу с педали газа, тяжело испытывать от этого хоть какой-то энтузиазм.

Две недели назад я проснулся посреди ночи, чтобы посмотреть практику в Китае, но после 15 минут выключил телевизор и снова лег спать. Раньше я никогда так не поступал, если речь шла о «Формуле-1». Наверное, это говорит о многом», – заявил Йос в интервью De Telegraaf.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
регламент
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЙос Ферстаппен
Гран-при Китая
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну надо же, самовозка не у Макса, точно никакой мотивации. (Болельщик Феррари, 18 лет без чемпионство, где ж ты, моя мотивация?)
Да, когда нет самовоза и приходится бороться просто за очки, а ты привык выигрывать гонки, то мотивация падает. Тут соглашусь.
Не болельщик Макса, но такие же мысли.. Это не Ф1
и че теперь? срочно самовозку Максу предоставить? ну покатается год-два в команде не способной побеждать
не проблема с контрактом в 70 миллионов в год
Какой кошмар. Но так можно про всех пилотов, кроме Мерседеса сказать
Когда какая то конюшня уделывает соперников почти секунду с круга не напрягаясь, то конечно, такие гонки неинтересны.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Ко всем новостям
Рекомендуем