Йос Ферстаппен: «Боюсь, Макс потеряет мотивацию к гонкам «Ф-1»

Ферстаппен-старший пессимистично оценил перспективы Макса в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен сообщил, что его сын Макс Ферстаппен , выступающий за «Ред Булл », может потерять мотивацию выступать в чемпионате.

«Говорят, это вопрос привычки, однако я уверен, что Макс не будет получать никакого удовольствия. Конечно, он всегда старается выжать максимум, это другой вопрос. Вместе с «Ред Булл» он делает все возможное, чтобы стать конкурентоспособнее.

Но гонки в этих болидах не бросают ему вызов. Честно говоря, боюсь, Макс потеряет мотивацию. Раньше гонки в болиде «Формулы-1» были для него самым прекрасным занятием. Но сейчас я настроен довольно-таки пессимистично. Хотел бы сказать, что это не так, но, глядя на его будущее, я действительно вижу потенциальную проблему.

Конечно, я пристально слежу за Максом, мы постоянно на связи. Но, когда смотришь эти сессии и слышишь, как пилоты отпускают ногу с педали газа, тяжело испытывать от этого хоть какой-то энтузиазм.

Две недели назад я проснулся посреди ночи, чтобы посмотреть практику в Китае , но после 15 минут выключил телевизор и снова лег спать. Раньше я никогда так не поступал, если речь шла о «Формуле-1». Наверное, это говорит о многом», – заявил Йос в интервью De Telegraaf.

