  • Оливер Бермэн: «В Китае Антонелли дал отпор Расселлу. Это будет очень интересный сезон»
Оливер Бермэн: «В Китае Антонелли дал отпор Расселлу. Это будет очень интересный сезон»

Бермэн рассказал о реакции на победу Антонелли в Китае.

Пилот «Хааса» поделился впечатлениями от победы Кими Антонелли из «Мерседеса» на Гран-при Китая, которая стала первой в карьере итальянца в «Ф-1».

«Мы списались. Отправили друг другу сообщения после гонки. Я не встретился с ним лично. Думаю, после гонки он был очень занят. Но если честно, увидеть эту победу было чем-то очень особенным. Мы знаем друг друга на протяжении всех наших выступлений в «формулах». Мы были напарниками в «Формуле-2», у нас отличные отношения.

Сейчас мы очень редко видимся. Мы пересекаемся только на параде пилотов и в аэропорте. Порой мы оказываемся на одном рейсе, но чаще мы заняты собственными делами, так что провести время вместе не получается.

Победа Кими очень особенная. Он провел невероятный уик-энд. Это круто. Правда – очень круто. В тот уик-энд он дал отпор Джорджу [Расселлу]. Это будет очень интересный сезон с борьбой между ними двумя.

Я знаю, что Кими невероятно талантлив, так что я рад видеть его успех. На протяжении моей карьеры в «Ф-2» у меня были хорошие моменты борьбы с ним. Я знаю, что у нас схожий уровень с точки зрения потенциала – и Кими уже выиграл гонку. Это придает мне уверенности в том, что однажды, надеюсь, я тоже смогу достичь подобного», – сказал Бермэн.

Путь Антонелли к победе в «Ф-1»: давление с детства, перелом ноги и чемпионская задача «Мерседеса»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Рекомендуем
Главные новости
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
6 минут назад
Арвид Линдблад: «Постараемся пробиться в третий сегмент квалификации»
19 минут назад
Хэмилтон появился в особом шлеме в пятничных практиках Гран-при Японии
31 минуту назадФото
Льюис Хэмилтон: «Из-за галопирования болиды прошлого поколения превратились в кошмар для всех – кроме, может, «Ред Булл»
57 минут назад
Ландо Норрис: «В данный момент я на 2-3 шага отстаю в работе с настройками болида. Уик-энд складывается ужасно»
сегодня, 12:46
Гоночный директор «Макларена» о расстановке сил в Японии: «Общая картина остается такой же, как в первых двух гонках»
сегодня, 12:23
Алекс Албон: «Уильямс» определенно движется в правильном направлении»
сегодня, 12:11
Перевес болида «Ред Булл» не превышает 10 кг (RN365)
сегодня, 11:50
«Феррари» отказалась от использования уникального заднего антикрыла в практиках Гран-при Японии (Motorsport.com)
сегодня, 11:44
Спортивный директор «Феррари» о неуверенности Хэмилтона в болиде: «Из-за гладкого асфальта было много ошибок и других пилотов»
сегодня, 11:32
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем