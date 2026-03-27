Оливер Бермэн: «В Китае Антонелли дал отпор Расселлу. Это будет очень интересный сезон»

Бермэн рассказал о реакции на победу Антонелли в Китае.

Пилот «Хааса » поделился впечатлениями от победы Кими Антонелли из «Мерседеса» на Гран-при Китая , которая стала первой в карьере итальянца в «Ф-1».

«Мы списались. Отправили друг другу сообщения после гонки. Я не встретился с ним лично. Думаю, после гонки он был очень занят. Но если честно, увидеть эту победу было чем-то очень особенным. Мы знаем друг друга на протяжении всех наших выступлений в «формулах». Мы были напарниками в «Формуле-2», у нас отличные отношения.

Сейчас мы очень редко видимся. Мы пересекаемся только на параде пилотов и в аэропорте. Порой мы оказываемся на одном рейсе, но чаще мы заняты собственными делами, так что провести время вместе не получается.

Победа Кими очень особенная. Он провел невероятный уик-энд. Это круто. Правда – очень круто. В тот уик-энд он дал отпор Джорджу [Расселлу]. Это будет очень интересный сезон с борьбой между ними двумя.

Я знаю, что Кими невероятно талантлив, так что я рад видеть его успех. На протяжении моей карьеры в «Ф-2» у меня были хорошие моменты борьбы с ним. Я знаю, что у нас схожий уровень с точки зрения потенциала – и Кими уже выиграл гонку. Это придает мне уверенности в том, что однажды, надеюсь, я тоже смогу достичь подобного», – сказал Бермэн .

