Арвид Линдблад: «Постараемся пробиться в третий сегмент квалификации»

Линдблад нацелен на топ-10 в квалификации.

Пилот «Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии , а также рассказал о целях на предстоящую квалификацию.

«Сегодня нам немного не повезло. Во второй практике на болиде возникла проблема с коробкой передач, из-за чего я не смог выехать на трассу. Первую практику мы с Лиамом Лоусоном начали с одинаковыми настройками болида, но столкнулись с одними теми же ограничениями. И в результате решили двигаться в похожих направлениях в стремлении оптимизировать работу машины. В итоге Лиам [во 2-й практике] был больше доволен машиной, и в преддверии завтрашнего дня это добавляет оптимизма.

В целом выступать на этой трассе очень интересно и теперь посмотрим, что будет после улучшения сцепления машины с треком, особенно в квалификации. Сложно сказать, какое место мы сейчас занимаем в расстановке сил, но в середине пелотона идет очень плотная борьба. Мы будем работать как команда и постараемся пробиться в третий сегмент квалификации», – рассказал Линдблад.

