  • Льюис Хэмилтон: «Из-за галопирования болиды прошлого поколения превратились в кошмар для всех – кроме, может, «Ред Булл»
Льюис Хэмилтон: «Из-за галопирования болиды прошлого поколения превратились в кошмар для всех – кроме, может, «Ред Булл»

Хэмилтон сравнил новые болиды «Ф-1» с прошлогодними.

Пилот «Феррари» заявил, что управлять болидами нового поколения приятнее, чем машинами прошедшей эпохи «граунд-эффекта».

«Приятно, что мы начали этот сезон и никакого галопирования нет. Из-за него болиды прошлого поколения превратились в кошмар для всех, кроме, может, «Ред Булл». Так что с этим мы в итоге разобрались, и теперь все сводится непосредственно к характеристикам машины.

Все начали с нуля, это была перезагрузка для всех команд. И теперь борьба продолжается вплоть до финишной черты. Это гонка, в которой проверяется, кто сможет развить болид, подтолкнуть команду, стать быстрее и сильнее и продержаться в таком темпе весь сезон, чтобы продолжать улучшать болид.

Так гораздо интереснее. Мы наблюдаем за развитием машины. На прошлой неделе я был на базе, и сейчас то время, когда можно зайти в разные отделы и поговорить с людьми. Спросить, на чем они концентрируются, могут ли они приложить больше усилий, чтобы добиться прогресса в областях, где у тебя возникают трудности.

В прошлом году такой возможности не было, поскольку не было смысла вот так ходить и со всеми беседовать ради той машины – но мы могли обсуждать планы на этот сезон», – сказал Хэмилтон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
Все уже забыли, как обсуждали с какой скоростью рассыпятся позвоночники у гонщиков и, как быстро, начнут отваливаться гайки от креплений.
Память у народа, как у рыбки.
Скажи это пилотам Астона....
Машины предыдущего поколения не угрожали необратимым повреждениями нервной системы.
