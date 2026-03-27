Ландо Норрис: «В данный момент я на 2-3 шага отстаю в работе с настройками болида. Уик-энд складывается ужасно»

Норрис недоволен новыми проблемами с надежностью.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, отметив, что проблемы с надежностью болида помешали ему в подготовке к гонке.

В частности, Норрис пропустил половину второй практики из-за проблем с гидравликой.

«В первой практике большую часть времени мы занимались аэродинамикой. Так что даже те круги, что я успел проехать, были для меня не слишком показательными. Да, в теории у меня есть данные, которые можно изучить, но я привык работать несколько иначе. Я предпочитаю проехать побольше кругов. Мне все равно как выглядят данные. Мне нужно проехать побольше кругов, чтобы почувствовать уверенность, получить понимание того, как работает машина.

В данный же момент я на 2-3 шага отстаю с точки зрения работы с настройками болида. Притом, что на длинной дистанции я вообще не смог потренироваться. Я проезжал не больше одного круга за раз, так что для меня уик-энд в целом начался ужасно.

Сейчас темп есть у Оскара Пиастри, но не у меня. Так что да, пока все складывается не так, как мне бы хотелось. Особенно с учетом того, что с каждым кругом ты учишься все лучше работать с новой машиной, а как раз кругов то мне и не хватает», – рассказал Норрис.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
