Гоночный директор «Макларена» о расстановке сил в Японии: «Общая картина остается такой же, как в первых двух гонках»

В «Макларене» подвели итоги пятничных практик в Японии.

Гоночный директор «Макларена» Рэнди Сингх прокомментировал результаты второй практики Гран-при Японии, где Оскар Пиастри показал лучшее время.

«Думаю, во второй практике мы выжали максимум. В случае с болидом Ландо [Норриса] у нас произошла утечка гидравлической жидкости, и мы не смогли полностью все исправить к началу сессии.

Но команда отлично справилась, проехав максимально возможное количество кругов – мы постарались извлечь как можно больше из полученных данных. Оскар занял первую строчку, что, думаю, всегда приятно, но темп был таким же, как в пятницу в Австралии. Расстановка сил в целом выглядит так же.

Несмотря на то что Оскар возглавил протокол по итогам второй практики, общая картина остается такой же, как в первых двух гонках.

После первых двух этапов команда усердно работала, чтобы понять, как извлекать больше мощности из силовой установки образца 2026 года – и в этой области был достигнут определенный прогресс.

Однако в этот уик-энд у нас нет никаких новинок, так что наш результат во второй практике – это скорее исключение в рамках данного уик-энда. Ожидается, что «Мерседес» и «Феррари» сохранят свое положение в качестве первой и второй команды по скорости», – сказал Сингх.   

Гран-при Японии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
То есть, стартовать, вы, не планируете?
То есть, стартовать, вы, не планируете?
Льюис Хэмилтон: «Из-за галопирования болиды прошлого поколения превратились в кошмар для всех – кроме, может, «Ред Булл»
11 минут назад
Ландо Норрис: «В данный момент я на 2-3 шага отстаю в работе с настройками болида. Уик-энд складывается ужасно»
29 минут назад
Алекс Албон: «Уильямс» определенно движется в правильном направлении»
сегодня, 12:11
Перевес болида «Ред Булл» не превышает 10 кг (RN365)
сегодня, 11:50
«Феррари» отказалась от использования уникального заднего антикрыла в практиках Гран-при Японии (Motorsport.com)
сегодня, 11:44
Спортивный директор «Феррари» о неуверенности Хэмилтона в болиде: «Из-за гладкого асфальта было много ошибок и других пилотов»
сегодня, 11:32
Оливер Бермэн: «Возможностей для обгонов на «Сузуке» должно стать больше»
сегодня, 11:25
«Ред Булл» недоволен тем, что Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции. Мекьес провел разговор с Максом, пилота не оштрафуют (Bild)
сегодня, 10:57
Дженсон Баттон: «Не знаем, какой запас у «Мерседеса». Но все выглядит так, что Пиастри должен побороться за поул»
сегодня, 10:57
Оскар Пиастри: «Результаты 2-й практики воодушевляют»
сегодня, 10:39
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем