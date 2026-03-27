Алекс Албон: «Уильямс» определенно движется в правильном направлении»
Албон рад видеть прогресс «Уильямса».
Пилот «Уильямса» Алекс Албон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, отметив, что в целом доволен прогрессом команды в работе с болидом.
«Думаю, эта пятница прошла для нас позитивнее, чем пятницы на двух предыдущих Гран-при. При это нам нужно оставаться реалистами – сегодня мы смотрелись сильнее, чем будем выглядеть в завтрашней квалификации. Но хорошая новость в том, что в целом наша машина стала работать лучше.
Мы скорректировали работу некоторых моментов и в плане работы с настройками болида во второй практике нашли пару интересных решений. «Уильямс» определенно движется в правильном направлении», – рассказал Албон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Уильямса»
