Перевес болида «Ред Булл» не превышает 10 кг (RN365)

Болид «Ред Булл» весит на 10 кг больше минимального значения.

Проблемы команды «Ред Булл» с лишним весом болида оказались на настолько серьезными, как предполагалось ранее.

После Гран-при Китая в сеть попали фотографии, на которых вес болида «Ред Булл» Изака Аджара во время официальной процедуры взвешивания ФИА оказался равен 716,5 кг. С учетом того, что вес Аджара составляет примерно 65 кг, а Ферстаппен весит 75 кг, выяснилось, что вес болида «Ред Булл» примерно на20 кг превышает отметку в 768 кг – именно таким является минимально допустимый вес болида в сезоне-2026.

Тем не менее, по информации RacingNews365 со ссылкой на источники в паддоке, эта информация не соответствует действительности. На деле вес болида «Ред Булл» превышает минимально допустимое значение, однако «перевес» составляет примерно 9 кг.

При этом сообщается, что в «Ред Булл» готовят крупный пакет обновлений болида, который должен быть готов к Гран-при Майами, который пройдет в начале мая. Главным образом новинки должны снизить вес болида и помочь приблизиться к минимально допустимому значению.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Китая
