«Феррари» отказалась от использования уникального заднего антикрыла в практиках Гран-при Японии (Motorsport.com)

В «Феррари» вновь отложили установку нового заднего антикрыла.

Команда «Феррари» предпочла не тестировать уникальное заднее антикрыло «Макарена» в практиках Гран-при Японии .

Несмотря на то что Скудерия привезла все необходимые запчасти, в коллективе посчитали, что конструкция нуждается в доработке на статическом стенде в Маранелло. Антикрыло все еще должно пройти все необходимые проверки надежности.

Кроме того, инженерам предстоит разобраться с проблемой в виде возникающих неполадок с балансом. Отмечается, что новое заднее антикрыло плохо взаимодействует с передним, из-за чего поведение болида становится нестабильным.

При этом в «Феррари» не считают работу над антикрылом основной задачей. Команда сконцентрирована на снижении веса болида к Гран-при Майами и работе над мотором: в Маранелло хотят добиться более агрессивного использования ДВС для рекуперации энергии при сохранении турбины малых размеров.

«Феррари» уступает «Мерседесу» 20-25 л.с. на высоких оборотах (Autosport)

