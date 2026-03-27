  • Спортс
  • Авто
  • Новости
5

«Феррари» отказалась от использования уникального заднего антикрыла в практиках Гран-при Японии (Motorsport.com)

В «Феррари» вновь отложили установку нового заднего антикрыла.

Команда «Феррари» предпочла не тестировать уникальное заднее антикрыло «Макарена» в практиках Гран-при Японии.

Несмотря на то что Скудерия привезла все необходимые запчасти, в коллективе посчитали, что конструкция нуждается в доработке на статическом стенде в Маранелло. Антикрыло все еще должно пройти все необходимые проверки надежности.

Кроме того, инженерам предстоит разобраться с проблемой в виде возникающих неполадок с балансом. Отмечается, что новое заднее антикрыло плохо взаимодействует с передним, из-за чего поведение болида становится нестабильным.

При этом в «Феррари» не считают работу над антикрылом основной задачей. Команда сконцентрирована на снижении веса болида к Гран-при Майами и работе над мотором: в Маранелло хотят добиться более агрессивного использования ДВС для рекуперации энергии при сохранении турбины малых размеров.

«Феррари» уступает «Мерседесу» 20-25 л.с. на высоких оборотах (Autosport)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoФормула-1
Гран-при Майами
Гран-при Японии
техника
logoФеррари
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
будет прикол, если ваще не станут использовать )
Ответ Подельман Кесельмана
Ничего страшного в этом нет. Лучше уж что-то тестируют и пробуют, пусть и не внедрят, но хоть коллектив пробует новинки придумывать
Ответ Подельман Кесельмана
Может это крыло было только ради дезинформации. Сами потратили на него "копейки", а соперники могут потратиться на его изучение и может даже разработку
Нужно больше мощности и нужно что-то решить с нервной задней частью машины . Пиковая прижимная сила у Феррари даже выше будет , но стабильности такой как у Мерседеса нет . Возможно из за настройки по отдачи мощности на выходах , возможно из за турбины меньшего размера , которая дает резче момент с низов , в любом случае проблему управляемости надо решать
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
