Спортивный директор «Феррари» о неуверенности Хэмилтона в болиде: «Из-за гладкого асфальта было много ошибок и других пилотов»

В «Феррари» прокомментировали пессимистичное сообщение Хэмилтона по радио.

Спортивный директор «Феррари » Диего Йоверно отреагировал на слова Льюиса Хэмилтона по радио.

В пятницу перед Гран-при Японии семикратный чемпион «Формулы-1» сообщил, что он «очень медленный», потому что «не чувствует уверенности в машине».

«Как вы знаете, вторую часть круга полностью переделали, поэтому асфальт очень гладкий. А это ключевой фактор, когда пытаешься «включить» шины. Было много ошибок – не только наших, но и других пилотов тоже.

Предстоит поработать, и, надеюсь, Льюис снова обретет уверенность. Шарль [Леклер ] также испытывал некоторые проблемы.

Для нас сессии прошли довольно гладко, без больших неожиданностей. Конечно, с какими-то вещами нужно разобраться, но все более или менее так, как мы ожидали.

Что касается «Макларена », он и на первых двух этапах показывал скорость в квалификационном режиме, с низкой топливной загрузкой. Все примерно так, как и ожидалось. Посмотрим, как будет складываться уик-энд, и позволит ли наша работа получить преимущество над соперником», – заявил специалист.

