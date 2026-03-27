Оливер Бермэн: «Возможностей для обгонов на «Сузуке» должно стать больше»

Бермэн оценил перспективы на этап в Японии.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии , рассказав о расстановке приоритетов команды с учетом особенностей трассы.

«Хороший день. Отрывы в средней группе пелотона минимальные, как и всегда. «Рейсинг Буллз» выглядит неплохо, скорость есть у «Ауди» и даже «Уильямса». Это наши стандартные соперники, так что мы постараемся найти способ прибавить в скорость к завтрашнему дню.

В прошлом году обгонять на «Сузуке» было очень сложно – та гонка была, вероятно, на одном из последних мест по количеству совершенных обгонов. Тем не менее, в условиях нового технического регламента возможностей должно быть больше. Хотя понятно, что главный приоритет все равно отдается квалификации», – рассказал Бермэн.

