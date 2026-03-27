Оливер Бермэн: «Возможностей для обгонов на «Сузуке» должно стать больше»
Бермэн оценил перспективы на этап в Японии.
Пилот «Хааса» Оливер Бермэн подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, рассказав о расстановке приоритетов команды с учетом особенностей трассы.
«Хороший день. Отрывы в средней группе пелотона минимальные, как и всегда. «Рейсинг Буллз» выглядит неплохо, скорость есть у «Ауди» и даже «Уильямса». Это наши стандартные соперники, так что мы постараемся найти способ прибавить в скорость к завтрашнему дню.
В прошлом году обгонять на «Сузуке» было очень сложно – та гонка была, вероятно, на одном из последних мест по количеству совершенных обгонов. Тем не менее, в условиях нового технического регламента возможностей должно быть больше. Хотя понятно, что главный приоритет все равно отдается квалификации», – рассказал Бермэн.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: пресс-служба «Хааса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем