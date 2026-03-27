Дженсон Баттон: «Не знаем, какой запас у «Мерседеса». Но все выглядит так, что Пиастри должен побороться за поул»

Баттон ждет от Пиастри борьбы за поул.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии , поделившись мнением о перспективах «Макларена».

С учетом лучшего времени Оскара Пиастри во 2-й практике Баттон считает, что австралиец вполне может побороться за поул в субботней квалификации.

«Ну, мы все-таки не знаем, какой запас скорости остается у «Мерседеса ». Тем не менее, у Пиастри и «Макларена » все хорошо. Оскар быстр весь уик-энд. На протяжении всего дня у него не возникло никаких проблем. Так что да, все выглядит так, что Пиастри должен побороться за поул», – рассказал Баттон.

