Дженсон Баттон: «Не знаем, какой запас у «Мерседеса». Но все выглядит так, что Пиастри должен побороться за поул»
Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, поделившись мнением о перспективах «Макларена».
С учетом лучшего времени Оскара Пиастри во 2-й практике Баттон считает, что австралиец вполне может побороться за поул в субботней квалификации.
«Ну, мы все-таки не знаем, какой запас скорости остается у «Мерседеса». Тем не менее, у Пиастри и «Макларена» все хорошо. Оскар быстр весь уик-энд. На протяжении всего дня у него не возникло никаких проблем. Так что да, все выглядит так, что Пиастри должен побороться за поул», – рассказал Баттон.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
Пока же надеюсь (как и сами Маки!) - в этот раз, хотя бы стартуют они.