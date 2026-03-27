  • «Ред Булл» недоволен тем, что Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции. Мекьес провел разговор с Максом, пилота не оштрафуют (Bild)
4

Босс «Ред Булл» объяснил Ферстаппену, что выгонять журналистов неправильно.

Действия Макса Ферстаппена перед Гран-при Японии вызвали недовольство в «Ред Булл», сообщает Bild.

В четверг, 26 марта, нидерландец выгнал британского журналиста The Guardian Джайлса Ричардса со своей пресс-конференции за вопрос, который тот задал в конце сезона-2025.

Такое поведение вынудило руководителя «Ред Булл» Лорана Мекьеса вызвать Ферстаппена на разговор, который состоялся сегодня утром. Босс выслушал точку зрения четырехкратного чемпиона «Формулы-1», но ясно дал понять, что «Ред Булл» – не та команда, которая выгоняет журналистов из своей гостевой зоны.

Как пишет немецкое издание, Мекьес находился в затруднительном положении, поскольку Ферстаппен «явно нарушил ценности компании», но является важнейшим сотрудником. Более того, многие механики и инженеры остаются в команде ради работы с ним.

Гонщику не грозит штраф. После сегодняшнего разговора «Ред Булл» считает вопрос закрытым и намерен сосредоточиться на гоночном уик-энде.

«Убирайтесь!» Ферстаппен выгнал журналиста с пресс-конференции за вопрос в прошлом году

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bild
Да плевать Макс хотел на мнение босса РБР.
Ему интересно только его мнение и больше ничего.
Он уже всем давно показал - лучше он будет "доказывать" своим фанам, что он чемпион в ГТ3 (где и ГТ4 ездят, да и просто дорожные тачки!), чтобы быть довольным.
Он же всем уже давно прямо вдалбливает, что "он самый величайший из всех великих, а какие-то ..., только глупо ухмыляются".
понимаю болид пока не даёт шансов на конкуренцию , но максу надо держать себя в руках , быть выше этих выскочек которые пытаются явить, это часть популярной жизни🙂
За что тогда его вообще оштрафуют?)

Выгнал журналиста, который кстати ничего страшного не делал, а даже если бы и делал — это не личная пресс-конференция Ферстаппена, а мероприятие соревнования
