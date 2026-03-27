Оскар Пиастри: «Результаты 2-й практики воодушевляют»

Пиастри подвел итоги пятницы в Японии.

Пилот «Макларена » прокомментировал результаты второй практики Гран-при Японии, где показал лучшее время.

«В целом хороший день. По ощущениям мы добились хорошего прогресса, особенно во второй практике, результаты которой оказались воодушевляющими.

Приятные ощущения от пилотажа, мы также собрали ценные данные, благодаря которым оказываемся в хорошем положении. Мы знаем, что нам еще предстоит поработать. Очевидно, что некоторые соперники – в частности, «Мерседес» – очень сильны.

Тем не менее мы сконцентрированы на собственном темпе. Надеемся закрепить достигнутый сегодня прогресс и воспользоваться этим импульсом, чтобы стать еще более конкурентоспособными», – сказал Пиастри.

Гран-при Японии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й

