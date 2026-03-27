  • Андреа Кими Антонелли: «Если удастся улучшить баланс болида, то сможем побороться за поул»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, а также поделился мнением о своих перспективах в квалификации.

«Мы довольны тем, как провели пятницу. Мы в полном объеме выполнили намеченную программу и собрали данные о работе всех составов шин. И хотя мы всем довольны, впереди еще много работы. «Макларен» выглядит особенно быстрым, да и некоторые другие команды совсем рядом.

Наш болид работает хорошо, но в условиях холодных шин и порывистого ветра собрать хорошую серию кругов бывает непросто. Таким образом, главной задачей является улучшение общего баланса болида, и если нам это удастся, то в субботу мы сможем побороться за поул. А это может быть ключевым моментом, учитывая, насколько сложно обычно обгонять на «Сузуке», – рассказал Антонелли.

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Кими вперед!!! Верим в тебя!!
Рекомендуем
Главные новости
Главный инженер «Ред Булл»: «Болид не соответствует стандартам команды и Ферстаппена»
6 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Трасса потрясающая, но ты должен быть уверен в надежности задней оси болида»
24 минуты назад
Аяо Комацу: «Хаасу» будет непросто добиться прогресса, однако проблем с основой болида нет»
32 минуты назад
Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» пока весьма неплохо, хотя имеется определенное отставание от лидеров»
42 минуты назад
Карлос Сайнс: «Темп «Уильямса» на длинных отрезках был ужасным»
45 минут назад
Лоран Мекьес: «Мы далеки от лидеров, «Ред Булл» не хватает скорости»
56 минут назад
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
59 минут назад
Валттери Боттас: «Лучший день за все уик-энды. «Кадиллак» впереди «Астона» и недалеко от «Альпин», «Уильямса»
сегодня, 09:19
Джордж Расселл: «Сегодня «Макларен» был очень быстр, это стало сюрпризом»
сегодня, 09:12
Джон Элканн: «Результаты «Феррари» в «Ф-1» в сезоне-2025 не оправдали ожиданий»
сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем