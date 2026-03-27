Андреа Кими Антонелли: «Если удастся улучшить баланс болида, то сможем побороться за поул»

Антонелли надеется побороться за поул в Японии.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии , а также поделился мнением о своих перспективах в квалификации.

«Мы довольны тем, как провели пятницу. Мы в полном объеме выполнили намеченную программу и собрали данные о работе всех составов шин. И хотя мы всем довольны, впереди еще много работы. «Макларен» выглядит особенно быстрым, да и некоторые другие команды совсем рядом.

Наш болид работает хорошо, но в условиях холодных шин и порывистого ветра собрать хорошую серию кругов бывает непросто. Таким образом, главной задачей является улучшение общего баланса болида, и если нам это удастся, то в субботу мы сможем побороться за поул. А это может быть ключевым моментом, учитывая, насколько сложно обычно обгонять на «Сузуке», – рассказал Антонелли.

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?