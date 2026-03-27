Главный инженер «Ред Булл»: «Болид не соответствует стандартам команды и Ферстаппена»

В «Ред Булл» отреагировали на недовольство Ферстаппена машиной.

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн сообщил, что думает о высказываниях Макса Ферстаппена , который раскритиковал болид после пятничных практик на Гран-при Японии .

«Болид не соответствует нашим стандартам, а также тем стандартам, которые Макс задает для нас и для себя.

Мы выявили проблемные аспекты, и это хорошо – есть шанс исправить их. Теперь вопрос в том, как это сделать. Мы ищем решения.

Есть тонкие моменты, и вопрос в том, получится ли скорректировать ситуацию. Но в целом болид такой, какой есть. Получится ли понять, что идет не так, разобраться, исправить, скрыть это от всех соперников и показать скорость завтра? Небольшой вызов», – заявил специалист.

Монахэн также высказался об обновлениях к этапу в Сузуке:

«Не хочу преуменьшать усилия, которые были потрачены на подготовку болида к этой трассе. Пожалуй, обновления серьезнее, чем кажется по результатам. Была проделана большая работа.

В этом плане эффект есть. Надо исправить другие вещи, и в таком случае у нас будет более быстрая машина завтра».

Макс Ферстаппен: «У «Ред Булл» есть проблемы с балансом, не хватает и сцепления с трассой»

Лоран Мекьес: «Мы далеки от лидеров, «Ред Булл» не хватает скорости»