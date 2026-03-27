Льюис Хэмилтон: «Трасса потрясающая, но ты должен быть уверен в надежности задней оси болида»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, отметив, что пока не чувствует полной уверенности при пилотаже на «Сузуке»:
«Дело в особенностях трассы, она очень требовательная. Она потрясающая с точки зрения пилотажа, но подобрать оптимальный баланс машины здесь непросто. Так что дело в настройках, и мы надеемся, что за ночь сумеем найти решение.
Трасса потрясающая, но тут ты должен быть уверен в надежности задней оси болида, чувствовать себя комфортно – а у меня сегодня было несколько срывов задней оси».
Хэмилтон добавил, что на «Сузуке» проблема с потерей мощности двигателей на прямых ощущается еще сильнее, чем в предыдущих гонках.
Основной является проблема с «супер-клиппингом» – необходимости восполнять заряд батареи несмотря на движение на полной скорости. Из-за чего скорость болида может автоматически заметно упасть – как случилось с Максом Ферстаппеном в 130R, где болид «Ред Булл» двигался на скорости 320 км/ч, а затем силовая установка автоматически сбросила скорость на 50 км/ч:
«Да, в ситуации с «супер-клиппингом» все не слишком здорово. Данная особенность [в поведении болидов] в новом регламенте нравится меньше всего. На некоторых участках трассы машина просто движется накатом, потому что силовая установка теряет в мощности».