Льюис Хэмилтон: «Трасса потрясающая, но ты должен быть уверен в надежности задней оси болида»

Хэмилтон высказался о скорости болида на «Сузуке».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, отметив, что пока не чувствует полной уверенности при пилотаже на «Сузуке»:

«Дело в особенностях трассы, она очень требовательная. Она потрясающая с точки зрения пилотажа, но подобрать оптимальный баланс машины здесь непросто. Так что дело в настройках, и мы надеемся, что за ночь сумеем найти решение.

Трасса потрясающая, но тут ты должен быть уверен в надежности задней оси болида, чувствовать себя комфортно – а у меня сегодня было несколько срывов задней оси».

Хэмилтон добавил, что на «Сузуке» проблема с потерей мощности двигателей на прямых ощущается еще сильнее, чем в предыдущих гонках.

Основной является проблема с «супер-клиппингом» – необходимости восполнять заряд батареи несмотря на движение на полной скорости. Из-за чего скорость болида может автоматически заметно упасть – как случилось с Максом Ферстаппеном в 130R, где болид «Ред Булл» двигался на скорости 320 км/ч, а затем силовая установка автоматически сбросила скорость на 50 км/ч:

«Да, в ситуации с «супер-клиппингом» все не слишком здорово. Данная особенность [в поведении болидов] в новом регламенте нравится меньше всего. На некоторых участках трассы машина просто движется накатом, потому что силовая установка теряет в мощности».

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Короче данные по лонгранам, фуры проигрывают 0.65, маки около секунды, у Хэма темп пока не очень. Короче все как всегда, звездолёт намного быстрее что в квале, что в гонке. Не знаю что тут обсуждать, следующий сезон будет наш, или 28, или 29.
