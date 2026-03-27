Аяо Комацу: «Хаасу» будет непросто добиться прогресса, однако проблем с основой болида нет»

В «Хаасе» рассказали о работе в условиях новых правил «Ф-1».

Руководитель «Хааса » поделился впечатлениями от первых двух этапов сезона-2026 и выступлений Оливера Бермэна .

На данный момент команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов с 17 очками.

«Было сложно адаптироваться к новым правилам. Однако мы извлекали уроки из каждого заезда, из каждого круга. Так было во время тестов в Барселоне, этим же мы продолжили заниматься вне трассы. Вот что привело к таким результатам.

Важны основы. Сначала у нас возникли проблемы, однако это нормально в условиях нового регламента. Мы работали над тем, чтобы собрать все воедино. Мы знаем, с чем справляемся хорошо и где нам нужно прибавить. Добиться прогресса будет непросто, но характер болида и его основа – с этим проблем нет.

Что касается Олли, он показывает отличные результаты. Он постоянно прогрессирует, не только во время зимнего перерыва. Он стабильно приносит результат, даже оказываясь под давлением.

Мы отлично работаем над каждым процессом, сотрудничаем с механиками и инженерами, чтобы определить проблемы и внести улучшения. Мы не давим на инженеров и не заставляем их страдать. Мы поддерживаем в команде позитивный дух», – сказал Комацу.

