  • Аяо Комацу: «Хаасу» будет непросто добиться прогресса, однако проблем с основой болида нет»
Аяо Комацу: «Хаасу» будет непросто добиться прогресса, однако проблем с основой болида нет»

В «Хаасе» рассказали о работе в условиях новых правил «Ф-1».

Руководитель «Хааса» поделился впечатлениями от первых двух этапов сезона-2026 и выступлений Оливера Бермэна.

На данный момент команда занимает четвертое место в Кубке конструкторов с 17 очками.

«Было сложно адаптироваться к новым правилам. Однако мы извлекали уроки из каждого заезда, из каждого круга. Так было во время тестов в Барселоне, этим же мы продолжили заниматься вне трассы. Вот что привело к таким результатам.

Важны основы. Сначала у нас возникли проблемы, однако это нормально в условиях нового регламента. Мы работали над тем, чтобы собрать все воедино. Мы знаем, с чем справляемся хорошо и где нам нужно прибавить. Добиться прогресса будет непросто, но характер болида и его основа – с этим проблем нет.

Что касается Олли, он показывает отличные результаты. Он постоянно прогрессирует, не только во время зимнего перерыва. Он стабильно приносит результат, даже оказываясь под давлением.

Мы отлично работаем над каждым процессом, сотрудничаем с механиками и инженерами, чтобы определить проблемы и внести улучшения. Мы не давим на инженеров и не заставляем их страдать. Мы поддерживаем в команде позитивный дух», – сказал Комацу.

В «Ф-1» наконец настоящая японская команда – с Годзиллой в ливрее. Но есть нюанс
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Shiga Sports
16 минут назад
Главный инженер «Ред Булл»: «Болид не соответствует стандартам команды и Ферстаппена»
17 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Трасса потрясающая, но ты должен быть уверен в надежности задней оси болида»
35 минут назад
Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» пока весьма неплохо, хотя имеется определенное отставание от лидеров»
53 минуты назад
Карлос Сайнс: «Темп «Уильямса» на длинных отрезках был ужасным»
56 минут назад
Лоран Мекьес: «Мы далеки от лидеров, «Ред Булл» не хватает скорости»
сегодня, 09:33
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 09:30
Валттери Боттас: «Лучший день за все уик-энды. «Кадиллак» впереди «Астона» и недалеко от «Альпин», «Уильямса»
сегодня, 09:19
Джордж Расселл: «Сегодня «Макларен» был очень быстр, это стало сюрпризом»
сегодня, 09:12
Джон Элканн: «Результаты «Феррари» в «Ф-1» в сезоне-2025 не оправдали ожиданий»
сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем