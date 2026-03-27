Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» пока весьма неплохо, хотя имеется определенное отставание от лидеров»
Леклер оценил темп «Феррари» в 1-й день уик-энда в Японии.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, отметив, что в целом остался доволен темпом болида на длинной дистанции.
«Эта пятница прошла для нас чуть сложнее, чем пятницы перед двумя первыми Гран-при. Тем не менее, это лишь первый день нового гоночного уик-энда.
Наш гоночный темп пока весьма неплох – хотя определенное отставание от лидеров все-таки имеется. Наша цель на сегодня – поработать над улучшением квалификационного темпа и подготовиться к завтрашнему дню», – рассказал Леклер.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
