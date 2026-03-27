Карлос Сайнс: «Темп «Уильямса» на длинных отрезках был ужасным»

Сайнс сообщил о больших проблемах «Уильямса» в Японии.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс признался, что команда испытывает серьезные трудности с гоночным темпом в практиках перед Гран-при Японии.

«Было трудно извлечь скорость, но в конечном итоге обе машины смотрелись не так плохо на коротких отрезках.

Но на длинных отрезках, с высокой топливной загрузкой, темп был ужасным. Я думал, что высокая скорость сохранится и в гоночном режиме, но все оказалось не так. Темп с высокой топливной загрузкой был плохим – даже хуже, чем в Китае .

Но мы можем бороться в средней группе с низкой топливной загрузкой – это хороший знак», – заявил испанец.

Гран-при Японии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й