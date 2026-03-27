Лоран Мекьес: «Мы далеки от лидеров, «Ред Булл» не хватает скорости»

Мекьес признал отставание «Ред Булл» от конкурентов.

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекьес подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, отметив, что скорость болида австрийской команды пока не позволяет конкурировать с лидерами чемпионата.

«Мы очень далеки от лидеров, «Ред Булл» сильно не хватает скорости. Думаю, то же самое вы слышите и от наших гонщиков. Пока мы не можем представить им машину, на которой они смогли бы атаковать. Так что «Ред Булл» предстоит решить несколько фундаментальных проблем.

Хуже всего ситуация выглядит в скоростных поворотах. И я не думаю, что дело только в балансе болида. Полагаю, в работе машины есть некоторые аспекты, в которых нам пока не удалось разобраться. И нам предстоит заниматься этим в ближайшие часы, дни, недели, чтобы вернуться на желаемый уровень.

Сколько [времени на круге] мы сможем отыграть к завтрашнему дню? Посмотрим. Трудно сказать, из-за чего мы теряем время прямо сейчас – дело в балансе машины, или же есть более фундаментальные проблемы, с которыми нужно разбираться», – рассказал Мекьес.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
к счастью у вас будет 5 недель, чтобы прибавить
Ответ Подельман Кесельмана
к счастью у вас будет 5 недель, чтобы прибавить
И прибавить (надеются они!) и не продолжать демонстрировать своё отставание.
Пока же РБР - действительно в ж...
