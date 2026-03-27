  • Валттери Боттас: «Лучший день за все уик-энды. «Кадиллак» впереди «Астона» и недалеко от «Альпин», «Уильямса»
Боттас нацелен на борьбу «Кадиллака» с «Альпин» и «Уильямсом».

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас после первых двух практик в Японии сообщил, что его команда приближается к соперникам.

«Если говорить о моей стороне боксов, это пока что лучший день за все уик-энды. Все было вовремя, ни единой проблемы за день, поэтому можно сосредоточиться на эффективности и тонкой настройке баланса.

Похоже, сегодня наша команда впереди «Астона» и недалеко от «Альпин», «Уильямса» [на одном круге]. Кажется, что они гораздо ближе, чем в Китае. Это плюс. Мы все еще в хвосте пелотона, и это неприятно, но позитивные моменты есть.

На длинных отрезках ситуация та же. Мы не так уж далеки от «Уильямса», и все шло достаточно гладко.

В итоге мы будем [бороться с другими командами], и прогресс виден – это придает уверенности. Новые детали определенно дали прибавку в сравнении с этапом в Китае», – подвел итоги пятничных сессий финн.

Гран-при Японии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
