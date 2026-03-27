Валттери Боттас: «Лучший день за все уик-энды. «Кадиллак» впереди «Астона» и недалеко от «Альпин», «Уильямса»
Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас после первых двух практик в Японии сообщил, что его команда приближается к соперникам.
«Если говорить о моей стороне боксов, это пока что лучший день за все уик-энды. Все было вовремя, ни единой проблемы за день, поэтому можно сосредоточиться на эффективности и тонкой настройке баланса.
Похоже, сегодня наша команда впереди «Астона» и недалеко от «Альпин», «Уильямса» [на одном круге]. Кажется, что они гораздо ближе, чем в Китае. Это плюс. Мы все еще в хвосте пелотона, и это неприятно, но позитивные моменты есть.
На длинных отрезках ситуация та же. Мы не так уж далеки от «Уильямса», и все шло достаточно гладко.
В итоге мы будем [бороться с другими командами], и прогресс виден – это придает уверенности. Новые детали определенно дали прибавку в сравнении с этапом в Китае», – подвел итоги пятничных сессий финн.
