Джордж Расселл: «Сегодня «Макларен» был очень быстр, это стало сюрпризом»

Расселла удивила скорость «Макларена».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, отметив, что скорость конкурентов из «Макларена» стала для него сюрпризом.

Во второй практике лучшее время показал Оскар Пиастри, и соперникам не удалось перебить время австралийца.

«Сегодня «Макларен» был очень быстр, что, честно говоря, в некоторой степени стало сюрпризом. При этом нам еще нужно поработать над улучшением своего болида, что мы и постараемся сделать к завтрашнему дню.

Уверен, что это истинный темп «Макларена» – не вижу причин думать иначе. У Ландо Норрис день сложился не очень хорошо, но вот Оскар Пиастри был быстр с самого начала, с первого же круга утренней практики.

Посмотрим, что будет в квалификации. Нам еще нужно оптимизировать некоторые вещи – в моем случае речь прежде всего о распределении энергии силовой установки. Надеюсь, завтра мы сможем прибавить в данной области. В целом подход команд к настройкам распределения энергии очень разный. Мне кажется, пока мы не добились оптимального распределения расхода энергии по ходу круга, но у нас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы все исправить», – рассказал Расселл.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Гран-при Японии
logoМерседес
logoМакларен
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
Разобрались с вашим мотором, теперь все не так просто
А потом в квале макам привезут полсекунды и будут "удивляются" "провалу" соперников))
Представилось, как Оскар идёт походкой подкачанного паренька и брутальным голосом говорит: «Surprise, motherfucker!».
Щас они им прошивку обновят и всё встанет на свои места, а то ишь, вылезли
Подождем реальную Квалу добавил Рассел:)
Услышал тебя, родной
Мак вроде как врубил мотор сильнее мерсов. Так что Мерс фаворит как всегда.
Нужно подать жалобу на мотор Макларена...
