Джордж Расселл: «Сегодня «Макларен» был очень быстр, это стало сюрпризом»

Расселла удивила скорость «Макларена».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии , отметив, что скорость конкурентов из «Макларена » стала для него сюрпризом.

Во второй практике лучшее время показал Оскар Пиастри, и соперникам не удалось перебить время австралийца.

«Сегодня «Макларен» был очень быстр, что, честно говоря, в некоторой степени стало сюрпризом. При этом нам еще нужно поработать над улучшением своего болида, что мы и постараемся сделать к завтрашнему дню.

Уверен, что это истинный темп «Макларена» – не вижу причин думать иначе. У Ландо Норрис день сложился не очень хорошо, но вот Оскар Пиастри был быстр с самого начала, с первого же круга утренней практики.

Посмотрим, что будет в квалификации. Нам еще нужно оптимизировать некоторые вещи – в моем случае речь прежде всего о распределении энергии силовой установки. Надеюсь, завтра мы сможем прибавить в данной области. В целом подход команд к настройкам распределения энергии очень разный. Мне кажется, пока мы не добились оптимального распределения расхода энергии по ходу круга, но у нас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы все исправить», – рассказал Расселл.

