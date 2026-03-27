Джон Элканн: «Результаты «Феррари» в «Ф-1» в сезоне-2025 не оправдали ожиданий»

Элканн признал, что сезон-2025 в «Ф-1» не оправдал ожиданий.

Президент «Феррари» обратился в открытом письме к акционерам холдинговой компании Exor, где занимает пост исполнительного директора, и подвел итоги 2025 года.

«Не менее значим тот факт, что после принятого решения [о возвращении в гонки на выносливость] «Феррари» одержала победу в юбилейном заезде в Ле-Мане, который прошел спустя 50 лет после последнего участия в [24-часовой] гонке, и впоследствии выиграла марафон три раза подряд с тремя разными экипажами – что свидетельствует о единстве и коллективной силе команды.

Результаты в «Формуле-1», напротив, не оправдали ожиданий. Но «Феррари» всегда осознавала, что гонки – это не только победы, но и обучение. У основателя компании Энцо Феррари был так называемый «музей ошибок» – шкаф со сломанными деталями, собранными в погоне за прогрессом. Этот подход в виде ответственности и решимости вернуться сильнее остается важным и сегодня», – заявил Элканн.

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Вы забили на развитие машины после Китая, а теперь говорите, что пилоты не оправдали ожидания ( именно пилоты, а не команда, как он сказал ещё в прошлом сезоне). А вот Редбулл не стали сливать сезон после плохого старта и продолжили развивать болид. В итоге Макс боролся за титул до последнего.
Рекомендуем
Главные новости
Оскар Пиастри: «Результаты 2-й практики воодушевляют»
11 минут назад
Андреа Кими Антонелли: «Если удастся улучшить баланс болида, то сможем побороться за поул»
26 минут назад
Главный инженер «Ред Булл»: «Болид не соответствует стандартам команды и Ферстаппена»
27 минут назад
Льюис Хэмилтон: «Трасса потрясающая, но ты должен быть уверен в надежности задней оси болида»
45 минут назад
Аяо Комацу: «Хаасу» будет непросто добиться прогресса, однако проблем с основой болида нет»
53 минуты назад
Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» пока весьма неплохо, хотя имеется определенное отставание от лидеров»
сегодня, 09:47
Карлос Сайнс: «Темп «Уильямса» на длинных отрезках был ужасным»
сегодня, 09:44
Лоран Мекьес: «Мы далеки от лидеров, «Ред Булл» не хватает скорости»
сегодня, 09:33
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 09:30
Валттери Боттас: «Лучший день за все уик-энды. «Кадиллак» впереди «Астона» и недалеко от «Альпин», «Уильямса»
сегодня, 09:19
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем