Джон Элканн: «Результаты «Феррари» в «Ф-1» в сезоне-2025 не оправдали ожиданий»

Элканн признал, что сезон-2025 в «Ф-1» не оправдал ожиданий.

Президент «Феррари» обратился в открытом письме к акционерам холдинговой компании Exor, где занимает пост исполнительного директора, и подвел итоги 2025 года.

«Не менее значим тот факт, что после принятого решения [о возвращении в гонки на выносливость] «Феррари» одержала победу в юбилейном заезде в Ле-Мане, который прошел спустя 50 лет после последнего участия в [24-часовой] гонке, и впоследствии выиграла марафон три раза подряд с тремя разными экипажами – что свидетельствует о единстве и коллективной силе команды.

Результаты в «Формуле-1», напротив, не оправдали ожиданий. Но «Феррари» всегда осознавала, что гонки – это не только победы, но и обучение. У основателя компании Энцо Феррари был так называемый «музей ошибок» – шкаф со сломанными деталями, собранными в погоне за прогрессом. Этот подход в виде ответственности и решимости вернуться сильнее остается важным и сегодня», – заявил Элканн.

