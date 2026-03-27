Льюис Хэмилтон: «На данный момент «Феррари» просто недостаточно быстра»

Хэмилтон отметил отставание «Феррари» от конкурентов.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии .

Хэмилтон признал, что команде нужно изменить баланс распределения мощности, поскольку сейчас «Феррари» слишком сильно проигрывает конкурентам в скорости на прямых.

«В данный момент мы просто недостаточно быстры. Дело в балансе машины. Мы теряем слишком много времени на прямых. Только на рывке к первому повороту мы проигрываем «Макларену» 0,4 секунды.

На этой трассе правильное распределение энергии в работе двигателя играет очень важную роль. И я уверен, что мы способны на большее – способны улучшить работу болида в этой области», – рассказал Хэмилтон.

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?