Льюис Хэмилтон: «На данный момент «Феррари» просто недостаточно быстра»

Хэмилтон отметил отставание «Феррари» от конкурентов.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии.

Хэмилтон признал, что команде нужно изменить баланс распределения мощности, поскольку сейчас «Феррари» слишком сильно проигрывает конкурентам в скорости на прямых.

«В данный момент мы просто недостаточно быстры. Дело в балансе машины. Мы теряем слишком много времени на прямых. Только на рывке к первому повороту мы проигрываем «Макларену» 0,4 секунды.

На этой трассе правильное распределение энергии в работе двигателя играет очень важную роль. И я уверен, что мы способны на большее – способны улучшить работу болида в этой области», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
Гран-при Японии
