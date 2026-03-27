Нико Хюлькенберг: «Ауди» определенно поборется за очки в Японии»

Хюлькенберг высоко оценил перспективы «Ауди» в Сузуке.

Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался после пятничных тренировок: немец уверен, что команде по силам попасть в топ-10 на Гран-при Японии.

В первой сессии Нико стал 12-м, во второй – седьмым.

«У нас приличная база, хотя, похоже, средняя группа гораздо плотнее, чем на первых двух этапах сезона. Интересно, что команды настолько быстро сближаются.

Две достойные, чистые сессии, без каких-либо проблем на моей стороне боксов. Впереди обычная тонкая настройка – постараемся выжать максимум за ночь. Надеюсь, получится сохранить такую форму и завтра.

Поборется ли команда за третий сегмент квалификации и очки в гонке? Определенно», – заявил Хюлькенберг.

Гран-при Японии-2026. 2-я практика. Пиастри – 1-й, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Макс Ферстаппен: «Не вполне понимаем причину такого отставания «Ред Булл» на первом секторе»
18 минут назад
Фернандо Алонсо: «Не лучшие ощущения в болиде «Астон Мартин», особых изменений не заметил»
24 минуты назад
Николас Томбасис о легальности переднего антикрыла «Мерседеса»: «Никакого преднамеренного нарушения, это механическая проблема»
30 минут назад
Макс Ферстаппен: «У «Ред Булл» есть проблемы с балансом, не хватает и сцепления с трассой»
47 минут назад
Фернандо Алонсо о том, что стал отцом: «Очень счастлив. Все прошло хорошо – мама и ребенок в порядке»
47 минут назад
Ландо Норрис: «Моей машине в данный момент не хватает скорости»
сегодня, 07:46
Макс Ферстаппен: «Надеюсь, в следующем году в регламенте «Ф-1» многое изменится»
сегодня, 07:35
Гран-при Японии-2026. Расписание трансляций
сегодня, 07:30
Маттиа Бинотто: «Ауди не ищет нового руководителя команды»
сегодня, 07:29
Антонелли выступает с растяжением после аварии в Австралии
сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем