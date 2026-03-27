Нико Хюлькенберг: «Ауди» определенно поборется за очки в Японии»
Хюлькенберг высоко оценил перспективы «Ауди» в Сузуке.
Пилот «Ауди» Нико Хюлькенберг высказался после пятничных тренировок: немец уверен, что команде по силам попасть в топ-10 на Гран-при Японии.
В первой сессии Нико стал 12-м, во второй – седьмым.
«У нас приличная база, хотя, похоже, средняя группа гораздо плотнее, чем на первых двух этапах сезона. Интересно, что команды настолько быстро сближаются.
Две достойные, чистые сессии, без каких-либо проблем на моей стороне боксов. Впереди обычная тонкая настройка – постараемся выжать максимум за ночь. Надеюсь, получится сохранить такую форму и завтра.
Поборется ли команда за третий сегмент квалификации и очки в гонке? Определенно», – заявил Хюлькенберг.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
