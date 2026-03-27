Макс Ферстаппен: «Не вполне понимаем причину такого отставания «Ред Булл» на первом секторе»

Ферстаппен отметил наличие проблем с болидом «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии , рассказав о проблеме в работе болида, с которыми команда столкнулась по ходу дня.

«Как я уже говорил, у нас были проблемы и с балансом, и с нехваткой сцепления с трассой. Я столкнулся с двумя проблемами, крайностями, и одновременно они никогда не возникали. Мы прыгали от одной проблеме к другой. И все это сильно сказалось на времени прохождения круга.

Ситуация не похожа на то, что было на этапе в Китае. Но мы по-прежнему сильно отстаем. И мы по-прежнему не вполне понимаем причину такого отставания на первом секторе. То есть в целом среднескоростных и высокоскоростных поворотах. Над этим нужно работать. И вряд ли это можно исправить в одночасье. Так что да, сейчас многое идет не так, как хотелось бы», – рассказал Ферстаппен.

Сколько и где проигрывают «Мерседесу» команды «Ф-1»?