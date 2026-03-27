Фернандо Алонсо: «Не лучшие ощущения в болиде «Астон Мартин», особых изменений не заметил»

Алонсо скептически оценил новинки «Астон Мартин» в Сузуке.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо сообщил, что пока не чувствует улучшений от обновлений, которые команда привезла на Гран-при Японии.

«Во второй практике ощущения в болиде были не лучшими, скажем так. В целом то же самое, что и было.

Наша команда привезла некоторые обновления. За те круги, которые я проехал, особых изменений не заметил. Мы все еще довольно сильно отстаем по скорости, и необходимо работать над улучшениями.

Кроме того, это домашняя гонка для «Хонды». Мы переживаем тяжелый период, так что должны ее поддерживать, и, надеюсь, получится финишировать впервые в этом году», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

