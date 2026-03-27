  • Николас Томбасис о легальности переднего антикрыла «Мерседеса»: «Никакого преднамеренного нарушения, это механическая проблема»
5

В ФИА высказались о переднем антикрыле «Мерседеса».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис объяснил, почему переднее антикрыло «Мерседеса» было признано легальным.

Ранее один и конкурентов немецкой команды обратил внимание на то, что антикрыло «Мерседеса» закрывается в две стадии при переходе от режима для прямых в режим для поворотов. Первая стадия позволяет «Мерседесу» уложиться в 400-миллисекундный лимит на переключение, указанный в правилах. Однако после этого происходит дополнительное движение, полностью закрывающее элемент.

«Мы имеем дело с новыми правилами. Есть несколько областей, где вполне естественен период адаптации. Мы придерживаемся единого подхода к работе со всеми командами. На практике, когда мы обсуждаем небольшие нарушения, то подход не заключается в том, чтобы тут же передать дело стюардам.

В случае с антикрылом «Мерседеса» не было никакого влияния на темп или преднамеренного нарушения. Это была механическая проблема, похожая на то, с чем сталкивались другие команды. Если мы уверены в том, что никакого мошенничества нет, то мы решаем проблемы вместе с командами без привлечения судей – чтобы не создавать прецеденты или крупные проблемы из чего-то незначительного.

Машины 2026 года невероятно сложны. В правилах есть много деталей, которые выявляются время от времени. Если бы мы были абсолютно честны, то каждый уик-энд половина машин отправлялась судьям на изучение. Мы полностью убеждены, что в случае с антикрылом «Мерседеса» не было необходимости заходить дальше», – сказал Томбасис.

ФИА признала переднее антикрыло «Мерседеса» легальным (Autosport)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Клоунада, вы уже нашли нарушение, не нужно изучать, не нужно искать- вот оно.
Степень помощи и преднамеренность только на наказание возможное должны влиять
Интересно, к другим, такая же лояльность будет? Мы, не специально, оно само...
Все остальные уже бросились чуток ломать свои, чтоб тоже не сразу закрывались?
Ответ Rf
Все остальные уже бросились чуток ломать свои, чтоб тоже не сразу закрывались?
У других такое не прокатит. Фены и маки не дадут соврать
Коррумпированный подонок, а его оправдания просто смех
