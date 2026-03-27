Николас Томбасис о легальности переднего антикрыла «Мерседеса»: «Никакого преднамеренного нарушения, это механическая проблема»

В ФИА высказались о переднем антикрыле «Мерседеса».

Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис объяснил, почему переднее антикрыло «Мерседеса» было признано легальным.

Ранее один и конкурентов немецкой команды обратил внимание на то, что антикрыло «Мерседеса» закрывается в две стадии при переходе от режима для прямых в режим для поворотов. Первая стадия позволяет «Мерседесу » уложиться в 400-миллисекундный лимит на переключение, указанный в правилах. Однако после этого происходит дополнительное движение, полностью закрывающее элемент.

«Мы имеем дело с новыми правилами. Есть несколько областей, где вполне естественен период адаптации. Мы придерживаемся единого подхода к работе со всеми командами. На практике, когда мы обсуждаем небольшие нарушения, то подход не заключается в том, чтобы тут же передать дело стюардам.

В случае с антикрылом «Мерседеса» не было никакого влияния на темп или преднамеренного нарушения. Это была механическая проблема, похожая на то, с чем сталкивались другие команды. Если мы уверены в том, что никакого мошенничества нет, то мы решаем проблемы вместе с командами без привлечения судей – чтобы не создавать прецеденты или крупные проблемы из чего-то незначительного.

Машины 2026 года невероятно сложны. В правилах есть много деталей, которые выявляются время от времени. Если бы мы были абсолютно честны, то каждый уик-энд половина машин отправлялась судьям на изучение. Мы полностью убеждены, что в случае с антикрылом «Мерседеса» не было необходимости заходить дальше», – сказал Томбасис.

