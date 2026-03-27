  • Макс Ферстаппен: «У «Ред Булл» есть проблемы с балансом, не хватает и сцепления с трассой»
Макс Ферстаппен: «У «Ред Булл» есть проблемы с балансом, не хватает и сцепления с трассой»

Макс недоволен болидом «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии, отметив, что у команды есть проблемы с болидом, которые не позволяют бороться за самые высокие места.

«У нашей машины есть проблемы с балансом, не хватает и сцепления с трассой. В первой и второй практике ситуация сильно отличалась, но в обоих случаях машина работала плохо.

Я не жду чудес – вряд ли мы сможем все исправить за один день. Но нам нужно лучше разобраться в ситуации и понять, что именно является источником проблем», – рассказал Ферстаппен.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
очевидно, что источник проблем это журналист☝🏿
