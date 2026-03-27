Фернандо Алонсо о том, что стал отцом: «Очень счастлив. Все прошло хорошо – мама и ребенок в порядке»
Алонсо отреагировал на рождение первого ребенка.
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о том, что у него и журналистки Мелиссы Хименес родился первый совместный ребенок.
Двукратный чемпион «Формулы-1» прибыл на Гран-при Японии в пятницу утром, пропустив общение с прессой в четверг.
«Каких-то конкретных ожиданий не было. Все происходит так, как происходит. Немного волновался и переживал, чтобы все было хорошо.
К счастью, все прошло хорошо – мама и ребенок в порядке. Я очень счастлив. Это невероятно счастливый момент, по-настоящему особенный», – заявил 44-летний испанец в интервью DAZN.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
поздравляю!