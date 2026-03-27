Фернандо Алонсо о том, что стал отцом: «Очень счастлив. Все прошло хорошо – мама и ребенок в порядке»

Алонсо отреагировал на рождение первого ребенка.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о том, что у него и журналистки Мелиссы Хименес родился первый совместный ребенок.

Двукратный чемпион «Формулы-1» прибыл на Гран-при Японии в пятницу утром, пропустив общение с прессой в четверг.

«Каких-то конкретных ожиданий не было. Все происходит так, как происходит. Немного волновался и переживал, чтобы все было хорошо.

К счастью, все прошло хорошо – мама и ребенок в порядке. Я очень счастлив. Это невероятно счастливый момент, по-настоящему особенный», – заявил 44-летний испанец в интервью DAZN.

Алонсо будет отцом! Его избранница – гоночная ТВ-репортер и мать троих детей от испанского футболиста

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: SoyMotor
отец!

поздравляю!
Поздравления молодому отцу
Великий Алонсо, должен поздравить отца от всех нас
Ответ Kimbo Slice
Великий Алонсо, должен поздравить отца от всех нас
А где этот деятель? С тестов не видно
Ответ Scorpio
А где этот деятель? С тестов не видно
Поехал с Хондой разбираться
Батя года! ) Можно уже после оканчания сезона и на пенсию. Скорее всего так и будет, 3х кратным уже не стать на таком ведре.
