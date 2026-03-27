Ландо Норрис: «Моей машине в данный момент не хватает скорости»

Норрис признал нехватку скорости на «Сузуке».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Японии , поделившись мнением о своем текущем положении.

Норрис отметил, что его радует наличие скорости у болида «Макларена», учитывая лучшее время Оскара Пиастри во 2-й практике, но признал, что для него самого уик-энд пока складывается не лучшим образом.

«На примере Оскара мы видим, что у «Макларена» здесь есть темп. Но вот моей машине на данный момент скорости не хватает.

В целом день прошел плохо, мы проехали слишком мало кругов. Хотелось бы, чтобы дела шли совсем не так. Да, сейчас мы отстаем от конкурентов, но мы постараемся выжать максимум с учетом сложившейся ситуации», – рассказал Норрис.

