  • Макс Ферстаппен: «Надеюсь, в следующем году в регламенте «Ф-1» многое изменится»
Ферстаппен рассчитывает на изменение регламента «Ф-1» в 2027-м.

Пилот «Ред Булл» прокомментировал изменение в правилах квалификации на Гран-при Японии.

На «Сузуке» ФИА снизила лимит собираемой энергии с 9 до 8 мегаджоулей.

«Я не пробовал это на симуляторе, так что не могу дать четкий ответ. До этого изменения здесь приходилось чуть раньше отпускать газ [при работе в симуляторе], ты не атаковал изо всех сил. Надеюсь, теперь мы станем ближе к езде на полной мощности.

Повлияют ли новые правила на гонки на «Сузуке»? Конечно, ощущения будут значительно отличаться от прошлогодних, но такова реальность, в которой мы живем. Нужно просто это принять. В этом году уже мало что можно сделать.

Надеюсь, в следующем году многое изменится. Какие ощущения? Чувствуется… А какие ощущения? Другие. Вы все знаете, что я думаю об этой ситуации – и то же самое я ощутил, когда работал в симуляторе. Снижение лимита до 8 мегаджоулей, возможно, немного поможет – но основа все та же. Все равно придется аккуратно работать с газом. И это очень отличается от прошлого подхода», – отметил Ферстаппен.

ФИА скорректировала правила квалификации перед Гран-при Японии
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
